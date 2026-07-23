Informations pratiques

Reignac

Opération Vergers ouverts Pommes Tastet

10 Le Tastet Reignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour la 16ème année consécutive, la pomme est à (re)découvrir dans les vergers écoresponsables au cours de visites pédagogiques, alors que la récolte bat son plein.

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10 Le Tastet Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 54 23 contact@tastet.biz

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English : Opération Vergers ouverts Pommes Tastet

For the 16th year running, you can (re)discover apples in our eco-responsible orchards during educational visits, while the harvest is in full swing.

L’événement Opération Vergers ouverts Pommes Tastet Reignac a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sud Charente