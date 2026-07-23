Opération Vergers ouverts Pommes Tastet Reignac
samedi 19 septembre 2026 · Reignac
Informations pratiques
Reignac
Opération Vergers ouverts Pommes Tastet
10 Le Tastet Reignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour la 16ème année consécutive, la pomme est à (re)découvrir dans les vergers écoresponsables au cours de visites pédagogiques, alors que la récolte bat son plein.
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10 Le Tastet Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 54 23 contact@tastet.biz
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English : Opération Vergers ouverts Pommes Tastet
For the 16th year running, you can (re)discover apples in our eco-responsible orchards during educational visits, while the harvest is in full swing.
L’événement Opération Vergers ouverts Pommes Tastet Reignac a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sud Charente