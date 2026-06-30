Concert Festival Eurochestries 2026 Orchestre Symphonique de Tlalpan Salle des Vieux Chais Coteaux-du-Blanzacais

Informations pratiques

Coteaux-du-Blanzacais

Concert Festival Eurochestries 2026 Orchestre Symphonique de Tlalpan

Salle des Vieux Chais Blanzac Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le Festival International des Orchestres de Jeunes, dans le cadre du Festival Eurochestries, l’Orchestre Symphonique de Tlalpan se produira à Blanzac Porcheresse, commune de Coteaux du Blanzacais.

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Salle des Vieux Chais Blanzac Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 65 42 55

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English : Concert Festival Eurochestries 2026 Orchestre Symphonique de Tlalpan

As part of the International Youth Orchestras Festival, which forms part of the Eurochestries Festival, the Tlalpan Symphony Orchestra will perform in Blanzac Porcheresse, a commune in the Coteaux du Blanzacais region.

L’événement Concert Festival Eurochestries 2026 Orchestre Symphonique de Tlalpan Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Sud Charente