Repas Coteaux-du-Blanzacais
Repas Coteaux-du-Blanzacais samedi 16 mai 2026.
Coteaux-du-Blanzacais
Repas
Salle des fêtes des vieux chais Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Un repas Paella est organisé par le Comité des Fêtes des Coteaux du Blanzacais. Réservation avant le 9 mai !
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Salle des fêtes des vieux chais Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 50 28
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English : Repas
A paella dinner is being organised by the Coteaux du Blanzacais Festival Committee. Please book by 9 May!
L’événement Repas Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Sud Charente
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