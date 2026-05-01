Coteaux-du-Blanzacais

Repas

Salle des fêtes des vieux chais Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Un repas Paella est organisé par le Comité des Fêtes des Coteaux du Blanzacais. Réservation avant le 9 mai !

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Salle des fêtes des vieux chais Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 50 28

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English : Repas

A paella dinner is being organised by the Coteaux du Blanzacais Festival Committee. Please book by 9 May!

L’événement Repas Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Sud Charente