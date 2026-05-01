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Repas Coteaux-du-Blanzacais

Repas Coteaux-du-Blanzacais samedi 16 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes des vieux chais

Ville : 16250 Coteaux-du-Blanzacais

Département : Charente

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 16 16 16

Coteaux-du-Blanzacais

Repas

Salle des fêtes des vieux chais Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Un repas Paella est organisé par le Comité des Fêtes des Coteaux du Blanzacais. Réservation avant le 9 mai !
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Salle des fêtes des vieux chais Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 50 28 

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English : Repas

A paella dinner is being organised by the Coteaux du Blanzacais Festival Committee. Please book by 9 May!

L’événement Repas Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Sud Charente

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