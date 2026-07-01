CONCERT FESTIVALLON GH AU SAINT VALENTIN LE SAINT VALENTIN Toutry
mercredi 19 août 2026 · LE SAINT VALENTIN · Toutry
Informations pratiques
Toutry
CONCERT FESTIVALLON GH AU SAINT VALENTIN
LE SAINT VALENTIN 2 Place de Verdun Toutry Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 23:59:00
Date(s) :
2026-08-19
Chanteur de bistrot à la gouaille populaire. C’est un cocktail qui se boit sans soif.
Une voix rock et rageuse sur des airs qui font bouger les guibolles.
GH fait couler son flow dans un vocabulaire bien à lui, entre la chanson d’hier,
un peu rétro, et le hip-hop bien d’aujourd’hui.
Une pinte festive et joyeuse, pleine d’autodérision, un verre d’humour,
un godet de révolte, une carafe d’histoires de comptoir et
une gorgée des petits riens du quotidien.
Retrouvez-le, accompagné de NOON, guitariste de SINSéMILIA, au SAINT VALENTIN, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible à partir de 19h, pensez à réserver. Concert à 20h. Entrée Libre. .
LE SAINT VALENTIN 2 Place de Verdun Toutry 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 41 41
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English : CONCERT FESTIVALLON GH AU SAINT VALENTIN
L’événement CONCERT FESTIVALLON GH AU SAINT VALENTIN Toutry a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois
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