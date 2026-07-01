CONCERT FESTIVALLON YADICONE BASSENE AU SAINT VALENTIN LE SAINT VALENTIN Toutry

Informations pratiques

Toutry

CONCERT FESTIVALLON YADICONE BASSENE AU SAINT VALENTIN

LE SAINT VALENTIN 2 Place de Verdun Toutry Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-26 23:59:00

Date(s) :

2026-08-26

La chanteuse Yadicone Bassène et le guitariste Raphaël Bérésina se sont rencontrés lors d’une

jam session de la scène Bordelaise. Dès les premières notes leur duo est apparu comme une

évidence. C’est ainsi qu’est né Chill. Ensemble, ils interprètent librement un large répertoire de

standards du jazz et de la soul distillant une atmosphère singulière que l’on retrouve dans leurs

compositions qu’ils souhaitent faire découvrir au plus grand nombre.

Retrouvez-les au SAINT VALENTIN, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.

Diner possible à partir de 19h, pensez à réserver. Concert à 20h. Entrée Libre. .

LE SAINT VALENTIN 2 Place de Verdun Toutry 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 41 41

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English : CONCERT FESTIVALLON YADICONE BASSENE AU SAINT VALENTIN

L’événement CONCERT FESTIVALLON YADICONE BASSENE AU SAINT VALENTIN Toutry a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois