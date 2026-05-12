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Concert Festivallon YADICONE BASSENE LE 944 Chastellux-sur-Cure

Concert Festivallon YADICONE BASSENE LE 944 Chastellux-sur-Cure jeudi 27 août 2026.

Lieu : LE 944

Adresse : 16 route du Lac

Ville : 89630 Chastellux-sur-Cure

Département : Yonne

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Autres Tarifs

Chastellux-sur-Cure

Concert Festivallon YADICONE BASSENE

LE 944 16 route du Lac Chastellux-sur-Cure Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27 23:59:00

Date(s) :
2026-08-27

La chanteuse Yadicone Bassène et le guitariste Raphaël Bérésina se sont rencontrés lors d’une
jam session de la scène Bordelaise. Dès les premières notes leur duo est apparu comme une
évidence. C’est ainsi qu’est né Chill. Ensemble, ils interprètent librement un large répertoire de
standards du jazz et de la soul distillant une atmosphère singulière que l’on retrouve dans leurs
compositions qu’ils souhaitent faire découvrir au plus grand nombre.
Retrouvez-les au 944, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible à partir de xxh, pensez à réserver. Concert à xxh. Entrée Libre.   .

LE 944 16 route du Lac Chastellux-sur-Cure 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 26 22 70 

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English : Concert Festivallon YADICONE BASSENE

L’événement Concert Festivallon YADICONE BASSENE Chastellux-sur-Cure a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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