Concert Festivallon YADICONE BASSENE LE 944 Chastellux-sur-Cure
Concert Festivallon YADICONE BASSENE LE 944 Chastellux-sur-Cure jeudi 27 août 2026.
Chastellux-sur-Cure
Concert Festivallon YADICONE BASSENE
LE 944 16 route du Lac Chastellux-sur-Cure Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27 23:59:00
Date(s) :
2026-08-27
La chanteuse Yadicone Bassène et le guitariste Raphaël Bérésina se sont rencontrés lors d’une
jam session de la scène Bordelaise. Dès les premières notes leur duo est apparu comme une
évidence. C’est ainsi qu’est né Chill. Ensemble, ils interprètent librement un large répertoire de
standards du jazz et de la soul distillant une atmosphère singulière que l’on retrouve dans leurs
compositions qu’ils souhaitent faire découvrir au plus grand nombre.
Retrouvez-les au 944, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible à partir de xxh, pensez à réserver. Concert à xxh. Entrée Libre. .
LE 944 16 route du Lac Chastellux-sur-Cure 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 26 22 70
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English : Concert Festivallon YADICONE BASSENE
L’événement Concert Festivallon YADICONE BASSENE Chastellux-sur-Cure a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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