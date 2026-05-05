Beauvoir

Concert Feu ! Chatterton

Barrage du Couesnon Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 21:00:00

fin : 2026-09-02 23:00:00

Date(s) :

2026-09-02

Feu ! Chatterton est de retour, plus incandescent que jamais. Trois ans après Palais d’argile, album iconique couronné d’un disque de platine et d’une tournée triomphale, le groupe rallume la flamme avec Labyrinthe, un nouvel opus salué par la critique et déjà largement plébiscité. .

Barrage du Couesnon Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr

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English : Concert Feu ! Chatterton

L’événement Concert Feu ! Chatterton Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MSM Normandie BIT Genêts