Concert Fiestapapa à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence
Concert Fiestapapa à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence jeudi 30 avril 2026.
Loireauxence
Concert Fiestapapa à Ô’Bart
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 21:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Préparez-vous pour une grosse soirée Ô B’ART le jeudi 30 avril.
On accueille fiestapapa_officiel, Inspirés par la Ruda, Les ogres de Barback ou encore Mano Solo, les Fiestapapa font raisonner leurs mélodies cuivrées et jouent avec les mots pour nous raconter de belles histoires !
Une énergie débordante, des sons qui font bouger, et une ambiance qui promet de mettre le feu au bar… .
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com
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English :
Get ready for a big O? B’ART party on Thursday, April 30.
L’événement Concert Fiestapapa à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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