Concert Fiestapapa à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence

Loireauxence

Concert Fiestapapa à Ô’Bart

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 21:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Préparez-vous pour une grosse soirée Ô B’ART le jeudi 30 avril.

On accueille fiestapapa_officiel, Inspirés par la Ruda, Les ogres de Barback ou encore Mano Solo, les Fiestapapa font raisonner leurs mélodies cuivrées et jouent avec les mots pour nous raconter de belles histoires !

Une énergie débordante, des sons qui font bouger, et une ambiance qui promet de mettre le feu au bar… .

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com

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English :

Get ready for a big O? B’ART party on Thursday, April 30.

L’événement Concert Fiestapapa à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis