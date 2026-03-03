Concert filmé Place José Bès Casteljaloux

Concert filmé Place José Bès Casteljaloux samedi 7 mars 2026.

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Début : 2026-03-07
2026-03-07

Séance événement.
Stray Kids, the Dominate experience.
Une immersion totale dans leur univers la scène, la pression, les coulisses, l’adrénaline.
Séance unique, réservation obligatoire, places limitées.   .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30  cine2000.lodyssee@orange.fr

