Concert Fil(s) CARTERET Barneville-Carteret
Concert Fil(s) CARTERET Barneville-Carteret mercredi 19 août 2026.
Barneville-Carteret
Concert Fil(s)
CARTERET Allée des douits Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
fil(s) Confidences autour de la variété française.
Un spectacle chanté au piano et à la guitare où les reprises deviennent autobiographie
Chacune de ces chansons m’évoque un souvenir précis, ou bien a représenté pour moi un choc musical une personne, un lieu, une première écoute déterminante.
Nous sommes tous fils et filles de ces chansons, de ce grand écart entre Zanini et Pomme, entre Fugain et Led Zeppelin…
Un véritable fil qui lie tout ma nostalgie… et peut-être la vôtre !
fil(s) est un concert-confidence, une tentative de recréer sur vous l’effet que ces chansons ont eu sur moi. .
CARTERET Allée des douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 21 12 22 33 chapellestlouis@orange.fr
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English : Concert Fil(s)
L’événement Concert Fil(s) Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cotentin
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