Concert Fil(s) CARTERET Barneville-Carteret

Barneville-Carteret

Concert Fil(s)

CARTERET Allée des douits Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

fil(s) Confidences autour de la variété française.

Un spectacle chanté au piano et à la guitare où les reprises deviennent autobiographie

Chacune de ces chansons m’évoque un souvenir précis, ou bien a représenté pour moi un choc musical une personne, un lieu, une première écoute déterminante.

Nous sommes tous fils et filles de ces chansons, de ce grand écart entre Zanini et Pomme, entre Fugain et Led Zeppelin…

Un véritable fil qui lie tout ma nostalgie… et peut-être la vôtre !

fil(s) est un concert-confidence, une tentative de recréer sur vous l’effet que ces chansons ont eu sur moi. .

CARTERET Allée des douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 21 12 22 33 chapellestlouis@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Fil(s)

L’événement Concert Fil(s) Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cotentin