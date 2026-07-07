Stage de comédie mudicale ado / adulte CARTERET Barneville-Carteret

Informations pratiques

Barneville-Carteret

Stage de comédie mudicale ado / adulte

CARTERET Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Une immersion artistique dans le spectacle vivant !

Ouvert à tous les niveaux, ce stage permet d’explorer le chant, de découvrir la danse,

de pratiquer le théâtre, de développer la confiance en soi.

Avec à la clé une présentation scénique de fin de stage ! .

CARTERET Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 14 09 83 34 roucksisters@hotmail.fr

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English : Stage de comédie mudicale ado / adulte

L’événement Stage de comédie mudicale ado / adulte Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cotentin La Côte des Isles