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Stage de comédie mudicale ado / adulte CARTERET Barneville-Carteret

mercredi 12 août 2026 · CARTERET · Barneville-Carteret

Stage de comédie mudicale ado / adulte CARTERET Barneville-Carteret

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
CARTERET
Adresse
Avenue des Douits
Ville
50270 Barneville-Carteret
Département
Manche
Tarif

Barneville-Carteret

Stage de comédie mudicale ado / adulte

CARTERET Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Une immersion artistique dans le spectacle vivant !
Ouvert à tous les niveaux, ce stage permet d’explorer le chant, de découvrir la danse,
de pratiquer le théâtre, de développer la confiance en soi.
Avec à la clé une présentation scénique de fin de stage !   .

CARTERET Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 14 09 83 34  roucksisters@hotmail.fr

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English : Stage de comédie mudicale ado / adulte

L’événement Stage de comédie mudicale ado / adulte Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cotentin La Côte des Isles

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