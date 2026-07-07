Stage de comédie mudicale ado / adulte CARTERET Barneville-Carteret
mercredi 12 août 2026 · CARTERET · Barneville-Carteret
Informations pratiques
Barneville-Carteret
Stage de comédie mudicale ado / adulte
CARTERET Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Une immersion artistique dans le spectacle vivant !
Ouvert à tous les niveaux, ce stage permet d’explorer le chant, de découvrir la danse,
de pratiquer le théâtre, de développer la confiance en soi.
Avec à la clé une présentation scénique de fin de stage ! .
CARTERET Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 14 09 83 34 roucksisters@hotmail.fr
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English : Stage de comédie mudicale ado / adulte
L’événement Stage de comédie mudicale ado / adulte Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cotentin La Côte des Isles
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