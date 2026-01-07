Concert Flamenco de Seb & Nico : Sébastien Pelegrin et Nicolas Cochard vous proposent un voyage musical ! Bibliothèque Vaugirard Paris

Ce duo est né

en 2018 de la rencontre de deux guitaristes amateurs, de formation classique

mais passionnés par les musiques du monde. Adorant dénicher des partitions pour

duo, ils écrivent aussi leurs propres arrangements à partir de solos ou au

contraire d’orchestrations.

Mais

pourquoi un duo? Parce que cette formation est plus souple qu’un orchestre et

plus rassurante que le jeu en solitaire, parce qu’elle met en lumière les

échanges entre la mélodie et l’harmonie. Et puis, tout simplement, parce

que « small is beautiful »…

Ecouter sur

Soundcloud: https://soundcloud.com/duosebetnico

Facebook: https://www.facebook.com/duosebetnico

Vous les aviez adorés l’année dernière, ils reviennent cette année Et cette fois-ci notre duo de guitaristes ne viennent pas seuls: un 3ème guitariste sera de la partie et…une danseuse de flamenco !

L’ambiance sera “caliente” !

Le vendredi 06 février 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit

bibliotheque.vaugirard@paris.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-06T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-06T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-06T20:00:00+02:00_2026-02-06T21:00:00+02:00

Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris

bibliotheque.vaugirard@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Vaugirard et trouvez le meilleur itinéraire

