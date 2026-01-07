Concert Flamenco de Seb & Nico : Sébastien Pelegrin et Nicolas Cochard vous proposent un voyage musical ! Bibliothèque Vaugirard Paris
Concert Flamenco de Seb & Nico : Sébastien Pelegrin et Nicolas Cochard vous proposent un voyage musical ! Bibliothèque Vaugirard Paris vendredi 6 février 2026.
Ce duo est né
en 2018 de la rencontre de deux guitaristes amateurs, de formation classique
mais passionnés par les musiques du monde. Adorant dénicher des partitions pour
duo, ils écrivent aussi leurs propres arrangements à partir de solos ou au
contraire d’orchestrations.
Mais
pourquoi un duo? Parce que cette formation est plus souple qu’un orchestre et
plus rassurante que le jeu en solitaire, parce qu’elle met en lumière les
échanges entre la mélodie et l’harmonie. Et puis, tout simplement, parce
que « small is beautiful »…
Ecouter sur
Soundcloud: https://soundcloud.com/duosebetnico
Facebook: https://www.facebook.com/duosebetnico
Vous les aviez adorés l’année dernière, ils reviennent cette année Et cette fois-ci notre duo de guitaristes ne viennent pas seuls: un 3ème guitariste sera de la partie et…une danseuse de flamenco !
L’ambiance sera “caliente” !
Le vendredi 06 février 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit
bibliotheque.vaugirard@paris.fr
Tout public.
Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris
