Concert « Fleur d’Espine » au musée du piano, Musée du piano, Limoux
dimanche 20 septembre 2026 · Musée du piano · Limoux
Informations pratiques
Concert « Fleur d’Espine » au musée du piano Dimanche 20 septembre, 17h00 Musée du piano Aude
170 places. Entrée gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Concert de l’Ensemble vocal Fleur d’Espine autour du programme Via Rythmica.
À travers des œuvres de Zane Randall Stroope, Sydney Guillaume, Saunder Choi et d’autres compositeurs, l’ensemble invite le public à un voyage vocal vibrant, porté par le rythme, les harmonies et l’énergie du chant choral.
Musée du piano Eglise Saint Jacques, Place du 22 septembre, Limoux Limoux 11300 Aude Occitanie 04 68 31 85 26 https://www.facebook.com/villedelimoux Le musée du Piano de Limoux, unique en France, est doté d’une collection de pianos remarquable par la qualité et l’intérêt des cent pièces exposées. Ce musée, inauguré en 2002, rassemble une centaine d’instruments datant du XVIIIᵉ siècle à nos jours. Parkings à proximité
Concert de l’Ensemble vocal Fleur d’Espine
©mairiedelimoux
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