Concert Flif’Hanger Camping Terre Rouge Villecomtal

Villecomtal

Concert Flif’Hanger

Camping Terre Rouge 17 route de Senepjac Villecomtal Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

En concert à Terre Rouge! Electro pop au programme…

Le trio des Flif’Hanger grimpe dans les hauteurs avec une inspiration mêlant cinéma, rock, électro et hip-hop. Une véritable alchimie.

Participation libre et consciente demandée Buvette et petite restauration sur place ! .

Camping Terre Rouge 17 route de Senepjac Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 61 42

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English :

In concert at Terre Rouge! Electro pop on the program…

L’événement Concert Flif’Hanger Villecomtal a été mis à jour le 2026-04-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)