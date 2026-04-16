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Concert Flif’Hanger Camping Terre Rouge Villecomtal

Concert Flif’Hanger Camping Terre Rouge Villecomtal

Concert Flif’Hanger Camping Terre Rouge Villecomtal mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Camping Terre Rouge

Adresse : 17 route de Senepjac

Ville : 12580 Villecomtal

Département : Aveyron

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif :

Villecomtal

Concert Flif’Hanger

Camping Terre Rouge 17 route de Senepjac Villecomtal Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

En concert à Terre Rouge! Electro pop au programme…
Le trio des Flif’Hanger grimpe dans les hauteurs avec une inspiration mêlant cinéma, rock, électro et hip-hop. Une véritable alchimie.
Participation libre et consciente demandée Buvette et petite restauration sur place !   .

Camping Terre Rouge 17 route de Senepjac Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 61 42 

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English :

In concert at Terre Rouge! Electro pop on the program…

L’événement Concert Flif’Hanger Villecomtal a été mis à jour le 2026-04-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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