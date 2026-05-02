Vide-Grenier à Villecomtal Rue de l’horloge Villecomtal
Vide-Grenier à Villecomtal Rue de l’horloge Villecomtal dimanche 28 juin 2026.
Villecomtal
Vide-Grenier à Villecomtal
Rue de l’horloge Mairie de Villecomtal Villecomtal Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
On chine, on papote, on prend le temps… Le vide-grenier du village vous attend entre trésors oubliés et jolies trouvailles!
Rue de l’Horloge à Villecomtal de 7h à 18h. Emplacement gratuit pas de réservation. Les exposants sont les bienvenus à partir de 6h.
Restauration sur place .
Rue de l’horloge Mairie de Villecomtal Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie +33 6 89 61 62 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You can hunt, chat and take your time? The village garage sale awaits you with forgotten treasures and beautiful finds!
L’événement Vide-Grenier à Villecomtal Villecomtal a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villecomtal (Aveyron)
- Concert Kerchanga Camping Terre Rouge Villecomtal 30 mai 2026
- Concert Bois Vert Camping Terre Rouge Villecomtal 27 juin 2026
- Concert Flif’Hanger Camping Terre Rouge Villecomtal 15 juillet 2026
- Concert Ucef Dajoe Camping Terre Rouge Villecomtal 12 septembre 2026
- Concert Duo Apostolidou Bezamat Camping Terre Rouge Villecomtal 17 octobre 2026