Vide-Grenier à Villecomtal Rue de l’horloge Villecomtal

Villecomtal

Vide-Grenier à Villecomtal

Rue de l’horloge Mairie de Villecomtal Villecomtal Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

On chine, on papote, on prend le temps… Le vide-grenier du village vous attend entre trésors oubliés et jolies trouvailles!

Rue de l’Horloge à Villecomtal de 7h à 18h. Emplacement gratuit pas de réservation. Les exposants sont les bienvenus à partir de 6h.

Restauration sur place .

Rue de l’horloge Mairie de Villecomtal Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie +33 6 89 61 62 75

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English :

You can hunt, chat and take your time? The village garage sale awaits you with forgotten treasures and beautiful finds!

L’événement Vide-Grenier à Villecomtal Villecomtal a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)