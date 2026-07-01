Concert flûte et guitare à l’église Saint-Claude Eglise Saint-Claude de Val-des-Prés Val-des-Prés
jeudi 16 juillet 2026 · Eglise Saint-Claude de Val-des-Prés · Val-des-Prés
Informations pratiques
Val-des-Prés
Concert flûte et guitare à l’église Saint-Claude
Eglise Saint-Claude de Val-des-Prés Chef-lieu Val-des-Prés Hautes-Alpes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 21:45:00
Date(s) :
2026-07-16
Concert flûte et guitare proposé par Alain Daboncourt et Giovanni Freiria
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Eglise Saint-Claude de Val-des-Prés Chef-lieu Val-des-Prés 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur flute.daboncourt@netcourrier.com
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English :
Flute and guitar concert presented by Alain Daboncourt and Giovanni Freiria
L’événement Concert flûte et guitare à l’église Saint-Claude Val-des-Prés a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme des Hautes Vallées La Grave La Clarée L’Izoard