Concert flûte et orgue Turckheim
dimanche 26 juillet 2026 · Turckheim
Informations pratiques
Turckheim
Concert flûte et orgue
Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26 18:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Laissez-vous entraîner par les douces mélodies de flûte et d’orgue proposées par Marie-Pierre et Françis Auclair ! Des morceaux de Bruhns, Bach, Teleman, Mozart, Popp, Pierné et Debussy vous seront interprétés.
Laissez-vous entraîner par les douces mélodies de flûte et d’orgue proposées par Marie-Pierre et Françis Auclair !
Des morceaux de Bruhns, Bach, Teleman, Mozart, Popp, Pierné et Debussy vous seront interprétés. 0 .
Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 06 18
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English :
Let yourself be carried away by the gentle melodies of the flute and organ performed by Marie-Pierre and François Auclair! They will perform pieces by Bruhns, Bach, Telemann, Mozart, Popp, Pierné, and Debussy.%A0
L’événement Concert flûte et orgue Turckheim a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de Colmar
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