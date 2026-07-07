Informations pratiques

Turckheim

Concert flûte et orgue

Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Laissez-vous entraîner par les douces mélodies de flûte et d’orgue proposées par Marie-Pierre et Françis Auclair ! Des morceaux de Bruhns, Bach, Teleman, Mozart, Popp, Pierné et Debussy vous seront interprétés.

Laissez-vous entraîner par les douces mélodies de flûte et d’orgue proposées par Marie-Pierre et Françis Auclair !

Des morceaux de Bruhns, Bach, Teleman, Mozart, Popp, Pierné et Debussy vous seront interprétés. 0 .

Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 06 18

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English :

Let yourself be carried away by the gentle melodies of the flute and organ performed by Marie-Pierre and François Auclair! They will perform pieces by Bruhns, Bach, Telemann, Mozart, Popp, Pierné, and Debussy.%A0

L’événement Concert flûte et orgue Turckheim a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de Colmar