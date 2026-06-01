Concert Folk Country, au Lutrin Gourmand Le Lutrin Gourmand Morlanne
Concert Folk Country, au Lutrin Gourmand Le Lutrin Gourmand Morlanne dimanche 21 juin 2026.
Morlanne
Concert Folk Country, au Lutrin Gourmand
Le Lutrin Gourmand Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez fêter la musique avec ce concert d’Emeline et son répertoire Folk country, sa douce vois et sa guitare. .
Le Lutrin Gourmand Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 45 38
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English : Concert Folk Country, au Lutrin Gourmand
L’événement Concert Folk Country, au Lutrin Gourmand Morlanne a été mis à jour le 2026-06-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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