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Concert Folk Country, au Lutrin Gourmand Le Lutrin Gourmand Morlanne

Concert Folk Country, au Lutrin Gourmand Le Lutrin Gourmand Morlanne

Concert Folk Country, au Lutrin Gourmand Le Lutrin Gourmand Morlanne dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Le Lutrin Gourmand

Adresse : Carrère du Château

Ville : 64370 Morlanne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Morlanne

Concert Folk Country, au Lutrin Gourmand

Le Lutrin Gourmand Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Venez fêter la musique avec ce concert d’Emeline et son répertoire Folk country, sa douce vois et sa guitare.   .

Le Lutrin Gourmand Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 45 38 

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English : Concert Folk Country, au Lutrin Gourmand

L’événement Concert Folk Country, au Lutrin Gourmand Morlanne a été mis à jour le 2026-06-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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