Morlanne

Spectacle de cirque

Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de le fête de l’école, spectacle de cirque à la salle de Casteide-Candau. Suivi du repas ! Buvette sur place. .

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 13 29 75

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English : Spectacle de cirque

L’événement Spectacle de cirque Morlanne a été mis à jour le 2026-05-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran