Spectacle de cirque Morlanne
Spectacle de cirque Morlanne samedi 20 juin 2026.
Morlanne
Spectacle de cirque
Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion de le fête de l’école, spectacle de cirque à la salle de Casteide-Candau. Suivi du repas ! Buvette sur place. .
Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 13 29 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de cirque
L’événement Spectacle de cirque Morlanne a été mis à jour le 2026-05-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Morlanne (Pyrénées-Atlantiques)
- Les Rendez-vous aux Jardins, au Château de Morlanne Morlanne 6 juin 2026
- Les Rendez-vous aux Jardins, au Château de Morlanne Morlanne 7 juin 2026
- Balade commentée ouvre l’oeil (et le bon !) à Morlanne Morlanne 2 juillet 2026
- Balade commentée ouvre l’oeil (et le bon !) à Morlanne Morlanne 9 juillet 2026
- Balade commentée ouvre l’oeil (et le bon !) à Morlanne Morlanne 16 juillet 2026