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Spectacle de cirque Morlanne

Spectacle de cirque Morlanne

Spectacle de cirque Morlanne samedi 20 juin 2026.

Ville : 64370 Morlanne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Morlanne

Spectacle de cirque

Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

A l’occasion de le fête de l’école, spectacle de cirque à la salle de Casteide-Candau. Suivi du repas ! Buvette sur place.   .

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 13 29 75 

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English : Spectacle de cirque

L’événement Spectacle de cirque Morlanne a été mis à jour le 2026-05-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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