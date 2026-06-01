Concert Folk Rock avec Duo Symfinity Place de la Mairie Ouagne samedi 27 juin 2026.

Ouagne

Concert Folk Rock avec Duo Symfinity

Place de la Mairie Eglise St Gervais et St Protais Ouagne Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Concert folk rock, dans l’église St Gervais de Ouagne avec Duo Symfinity Evènement organisé par l’association Sauvegarde du patrimoine de Ouagne à son profit Buvette Plateaux repas Animation 12 Bar Blues Band .

Place de la Mairie Eglise St Gervais et St Protais Ouagne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté ouagne.patrimoine@gmail.com

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English : Concert Folk Rock avec Duo Symfinity

L’événement Concert Folk Rock avec Duo Symfinity Ouagne a été mis à jour le 2026-06-05 par Nièvre Attractive