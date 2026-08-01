Informations pratiques

Fontrailles

Concert

Garouste FONTRAILLES Fontrailles Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

C’EST LA DERNIÈRE DE L’ÉTÉ !

On frappe fort pour terminer deux groupes locaux d’exception, de la bière locale de qualité et quelques tapas au milieu de la nature de la Garouste. Viens écouter les belles chansons de Madame Courgette et te trémousser sur le ska endiablé des Suppos.

Entrée à prix libre, adhésion obligatoire 1€. .

Garouste FONTRAILLES Fontrailles 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 71 57 73 lagarouste65@gmail.com

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English :

IT’S THE LAST ONE OF THE SUMMER!

We’re going out with a bang: two exceptional local bands, great local beer, and some tapas surrounded by the natural beauty of La Garouste. Come listen to the beautiful songs of Madame Courgette and dance to the wild ska of Les Suppos.

L’événement Concert Fontrailles a été mis à jour le 2026-08-13 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65