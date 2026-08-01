Concert & Food Truck Camping des Papillons Lalizolle
jeudi 13 août 2026 · Camping des Papillons · Lalizolle
Informations pratiques
Lalizolle
Concert & Food Truck
Camping des Papillons 17 Rue du Stade Lalizolle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Profitez d’une soirée estivale avec le concert guitare-voix de Jo et dégustez de délicieuses empanadas argentines préparées par le food truck. Une ambiance chaleureuse et gourmande, ouverte à tous, sur réservation.
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Camping des Papillons 17 Rue du Stade Lalizolle 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 44 47 contact@campingdespapillons.com
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English :
Enjoy a summer evening with Jo’s guitar-and-vocals concert and savor delicious Argentine empanadas prepared by the food truck. A warm and gourmet atmosphere, open to everyone, by reservation.
L’événement Concert & Food Truck Lalizolle a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Val de Sioule