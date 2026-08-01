Concert & Food Truck Camping des Papillons Lalizolle

Informations pratiques

Lalizolle

Concert & Food Truck

Camping des Papillons 17 Rue du Stade Lalizolle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Profitez d’une soirée estivale avec le concert guitare-voix de Jo et dégustez de délicieuses empanadas argentines préparées par le food truck. Une ambiance chaleureuse et gourmande, ouverte à tous, sur réservation.

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Camping des Papillons 17 Rue du Stade Lalizolle 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 44 47 contact@campingdespapillons.com

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English :

Enjoy a summer evening with Jo’s guitar-and-vocals concert and savor delicious Argentine empanadas prepared by the food truck. A warm and gourmet atmosphere, open to everyone, by reservation.

L’événement Concert & Food Truck Lalizolle a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Val de Sioule