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AGENDA · Saint-Julien-en-Quint

Concert Franz et June jardin de l’Épilibre Saint-Julien-en-Quint

jeudi 27 août 2026 · jardin de l'Épilibre · Saint-Julien-en-Quint

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
jardin de l'Épilibre
Adresse
35 rue du village
Ville
26150 Saint-Julien-en-Quint
Département
Drôme
Tarif
10 10 Conseillé

Saint-Julien-en-Quint

Concert Franz et June

jardin de l’Épilibre 35 rue du village Saint-Julien-en-Quint Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Conseillé

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Duo d’auteurs compositeurs, Franz et June proposent des chansons à texte intimistes. Le style parlé-chanté de François Velliet (Franz) s’associe à la voix profonde et musicale de Joëlle (June), chanteuse franco-américaine.
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jardin de l’Épilibre 35 rue du village Saint-Julien-en-Quint 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 87 32 48 

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English :

Franz and June, a songwriting duo, perform songs with intimate lyrics. François Velliet (Franz)’s spoken-word style blends with the deep, musical voice of Joëlle (June), a French-American singer.

L’événement Concert Franz et June Saint-Julien-en-Quint a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays Diois