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Concert Fred Chapelier Parvis du Relais Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne

Concert Fred Chapelier Parvis du Relais Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne samedi 22 août 2026.

Lieu : Parvis du Relais Côte de Beauté

Adresse : 136 boulevard Côte de Beauté

Ville : 17110 Saint-Georges-de-Didonne

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Fred Chapelier

Parvis du Relais Côte de Beauté 136 boulevard Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Fred Chapellier, figure incontournable du blues en France, s’est réinventé avec un projet ambitieux et élégant Fred Chapellier And The Gents.
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Parvis du Relais Côte de Beauté 136 boulevard Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81 

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English :

Fred Chapellier, one of France?s leading blues figures, has reinvented himself with an ambitious and elegant project: Fred Chapellier And The Gents.

L’événement Concert Fred Chapelier Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique

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