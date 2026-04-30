Concert Fred Chapelier Parvis du Relais Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne
Concert Fred Chapelier Parvis du Relais Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne samedi 22 août 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
Concert Fred Chapelier
Parvis du Relais Côte de Beauté 136 boulevard Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Fred Chapellier, figure incontournable du blues en France, s’est réinventé avec un projet ambitieux et élégant Fred Chapellier And The Gents.
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Parvis du Relais Côte de Beauté 136 boulevard Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
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English :
Fred Chapellier, one of France?s leading blues figures, has reinvented himself with an ambitious and elegant project: Fred Chapellier And The Gents.
L’événement Concert Fred Chapelier Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique
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