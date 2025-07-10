Concert Frédéric François Espace Bocapole Bressuire

Concert Frédéric François

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 59 – 59 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Frédéric François sera de retour sur scène pour le plus grand plaisir de ses fans.

Des sonorités actuelles, des mélodies magnifiques et des textes splendides.

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

English : Concert Frédéric François

German : Concert Frédéric François

Italiano :

Espanol : Concert Frédéric François

L’événement Concert Frédéric François Bressuire a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Bocage Bressuirais