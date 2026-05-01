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Concert Gaëlle Sadaune Chez Isabelle et Jean-Pierre Devaud Montravers

Concert Gaëlle Sadaune Chez Isabelle et Jean-Pierre Devaud Montravers

Concert Gaëlle Sadaune Chez Isabelle et Jean-Pierre Devaud Montravers samedi 9 mai 2026.

Lieu : Chez Isabelle et Jean-Pierre Devaud

Adresse : 1 Pierre Couverte

Ville : 79140 Montravers

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Montravers

Concert Gaëlle Sadaune

Chez Isabelle et Jean-Pierre Devaud 1 Pierre Couverte Montravers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Récital de piano par Gaëlle Sadaune.   .

Chez Isabelle et Jean-Pierre Devaud 1 Pierre Couverte Montravers 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 28 25 76  contact@artmetiss.com

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English :

L’événement Concert Gaëlle Sadaune Montravers a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Bocage Bressuirais