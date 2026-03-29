Concert Gaelzan Une soirée aux parfums celtiques Frayssinhes
Concert Gaelzan Une soirée aux parfums celtiques Frayssinhes jeudi 30 juillet 2026.
Frayssinhes
Concert Gaelzan Une soirée aux parfums celtiques
salle polyvalente Frayssinhes Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
De l’Irlande à la Bretagne en passant par le Pays de Galles, le groupe Gaelzan vous emmène dans un voyage musical au fil des pays celtes
Restauration sur place
De l’Irlande à la Bretagne en passant par le Pays de Galles, le groupe Gaelzan vous emmène dans un voyage musical au fil des pays celtes
Restauration sur place
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salle polyvalente Frayssinhes 46400 Lot Occitanie +33 6 11 82 02 30
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English :
From Ireland to Brittany via Wales, the Gaelzan band takes you on a musical journey through the Celtic lands
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L’événement Concert Gaelzan Une soirée aux parfums celtiques Frayssinhes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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