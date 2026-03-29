Frayssinhes

Concert Gaelzan Une soirée aux parfums celtiques

salle polyvalente Frayssinhes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

De l’Irlande à la Bretagne en passant par le Pays de Galles, le groupe Gaelzan vous emmène dans un voyage musical au fil des pays celtes

Restauration sur place

De l’Irlande à la Bretagne en passant par le Pays de Galles, le groupe Gaelzan vous emmène dans un voyage musical au fil des pays celtes

Restauration sur place

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salle polyvalente Frayssinhes 46400 Lot Occitanie +33 6 11 82 02 30

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English :

From Ireland to Brittany via Wales, the Gaelzan band takes you on a musical journey through the Celtic lands

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L’événement Concert Gaelzan Une soirée aux parfums celtiques Frayssinhes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne