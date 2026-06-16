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Concert Garçon la Note Moulin de Benesse Bénesse-lès-Dax

Concert Garçon la Note Moulin de Benesse Bénesse-lès-Dax

Concert Garçon la Note Moulin de Benesse Bénesse-lès-Dax vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Moulin de Benesse

Adresse : 350 Route de la Sablière

Ville : 40180 Bénesse-lès-Dax

Département : Landes

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bénesse-lès-Dax

Concert Garçon la Note

Moulin de Benesse 350 Route de la Sablière Bénesse-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Pepper swing
Un quartet plein d’énergie
Un trio manouche et une voix entraînante. Si vos doigts se mettent à claquer, si vos jambes frétillent et que d’un coup vous vous surprenez à faire “doo wap doo wap”, c’est que Pepper Swing a réussi son pari “Diffuser le swing et la bonne humeur partout où c’est possible.”   .

Moulin de Benesse 350 Route de la Sablière Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Grand Dax

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