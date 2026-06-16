Concert Garçon la Note Moulin de Benesse Bénesse-lès-Dax
Concert Garçon la Note Moulin de Benesse Bénesse-lès-Dax vendredi 24 juillet 2026.
Bénesse-lès-Dax
Concert Garçon la Note
Moulin de Benesse 350 Route de la Sablière Bénesse-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Pepper swing
Un quartet plein d’énergie
Un trio manouche et une voix entraînante. Si vos doigts se mettent à claquer, si vos jambes frétillent et que d’un coup vous vous surprenez à faire “doo wap doo wap”, c’est que Pepper Swing a réussi son pari “Diffuser le swing et la bonne humeur partout où c’est possible.” .
Moulin de Benesse 350 Route de la Sablière Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Garçon la Note
L’événement Concert Garçon la Note Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Grand Dax
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