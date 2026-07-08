Atelier enfant Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax

Informations pratiques

Bénesse-lès-Dax

Atelier enfant

Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 Route de la Sablière Bénesse-lès-Dax Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 11:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Au cours d’un atelier ludique, découvre le moulin à travers une visite adaptée aux enfants.

Fabrique ton propre moulin et repars avec ta création prête à tourner au gré du vent. .

Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 Route de la Sablière Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 93 65 63 moulin@benesse-les-dax.fr

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English : Atelier enfant

L’événement Atelier enfant Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grand Dax