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AGENDA · Bénesse-lès-Dax

Randonnée Nocturne chemin de la Sablière Bénesse-lès-Dax

mardi 4 août 2026 · chemin de la Sablière · Bénesse-lès-Dax

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
chemin de la Sablière
Adresse
Parking du moulin
Ville
40180 Bénesse-lès-Dax
Département
Landes
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Bénesse-lès-Dax

Randonnée Nocturne

chemin de la Sablière Parking du moulin Bénesse-lès-Dax Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages Bénessois ?
Rejoignez la randonnée pédestre nocturne, une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions.   .

chemin de la Sablière Parking du moulin Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93  pouillon.culture.traditions@orange.fr

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English : Randonnée Nocturne

L’événement Randonnée Nocturne Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Grand Dax

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