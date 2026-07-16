Randonnée Nocturne chemin de la Sablière Bénesse-lès-Dax
mardi 4 août 2026 · chemin de la Sablière · Bénesse-lès-Dax
Informations pratiques
Bénesse-lès-Dax
Randonnée Nocturne
chemin de la Sablière Parking du moulin Bénesse-lès-Dax Landes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages Bénessois ?
Rejoignez la randonnée pédestre nocturne, une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. .
chemin de la Sablière Parking du moulin Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93 pouillon.culture.traditions@orange.fr
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English : Randonnée Nocturne
L’événement Randonnée Nocturne Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Grand Dax
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