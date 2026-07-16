Randonnée Nocturne chemin de la Sablière Bénesse-lès-Dax

mardi 4 août 2026 · chemin de la Sablière · Bénesse-lès-Dax

Informations pratiques

Bénesse-lès-Dax

Randonnée Nocturne

chemin de la Sablière Parking du moulin Bénesse-lès-Dax Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages Bénessois ?

Rejoignez la randonnée pédestre nocturne, une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. .

chemin de la Sablière Parking du moulin Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93 pouillon.culture.traditions@orange.fr

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English : Randonnée Nocturne

L’événement Randonnée Nocturne Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Grand Dax