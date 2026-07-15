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Soirée Champêtre au Moulin Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax

samedi 25 juillet 2026 · Moulin de Bénesse-lès-Dax · Bénesse-lès-Dax

Soirée Champêtre au Moulin Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Moulin de Bénesse-lès-Dax
Adresse
350 rte de la Sablière
Ville
40180 Bénesse-lès-Dax
Département
Landes
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif

Bénesse-lès-Dax

Soirée Champêtre au Moulin

Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:30:00
fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :
2026-07-25

Après l’annulation de la Fête du Moulin, les Ailes Bénessoises ont imaginé une soirée Champêtre au Moulin de Bénesse-lès-Dax.
Sous les guirlandes lumineuses dans une atmosphère guinguette, venez assister à notre soirée Champêtre mêlant musique, patrimoine, et tradition rurale.

Au programme de cette soirée
Dès 17h30 venez découvrir les artisans qui partageront avec vous leurs passions par des démonstrations de savoir-faire artisanaux anciens.
Retrouvez-nous pour un moment convivial autour de notre dîner champêtre. Au menu Pot au feu en salade Cochon de Lait accompagné de frites Croustade du moulin
Côté musique
Le collectif Lahulan animera l’apéritif et le repas dans un esprit guinguette.
Sur réservation   .

Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 15 50 28  moulin@benesse-les-dax.fr

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English : Soirée Champêtre au Moulin

L’événement Soirée Champêtre au Moulin Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grand Dax

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