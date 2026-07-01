Nocturne du Moulin Festival Garçon la Note Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax

Informations pratiques

Bénesse-lès-Dax

Nocturne du Moulin Festival Garçon la Note

Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 23:59:00

Date(s) :

2026-07-24

Venez vivre une belle soirée d’été au Moulin de Bénesse-lès-Dax ! Soirée musicale placée sous le signe du swing, du jazz et du jazz manouche, restauration et ambiance conviviale seront au rendez-vous avec le Concert du Festival Garçon la note Pepper Swing en concert à 21h.

Restauration dès 19h sur réservation.

Formule burger frites ou Cœurs de canard frites.

Une buvette sera également disponible sur place tout au long de la soirée. .

Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 93 65 63 moulin@benesse-les-dax.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nocturne du Moulin Festival Garçon la Note

L’événement Nocturne du Moulin Festival Garçon la Note Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grand Dax