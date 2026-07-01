Nocturne du Moulin Festival Garçon la Note Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax
vendredi 24 juillet 2026 · Moulin de Bénesse-lès-Dax · Bénesse-lès-Dax
Informations pratiques
Bénesse-lès-Dax
Nocturne du Moulin Festival Garçon la Note
Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 23:59:00
Date(s) :
2026-07-24
Venez vivre une belle soirée d’été au Moulin de Bénesse-lès-Dax ! Soirée musicale placée sous le signe du swing, du jazz et du jazz manouche, restauration et ambiance conviviale seront au rendez-vous avec le Concert du Festival Garçon la note Pepper Swing en concert à 21h.
Restauration dès 19h sur réservation.
Formule burger frites ou Cœurs de canard frites.
Une buvette sera également disponible sur place tout au long de la soirée. .
Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 93 65 63 moulin@benesse-les-dax.fr
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English : Nocturne du Moulin Festival Garçon la Note
L’événement Nocturne du Moulin Festival Garçon la Note Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grand Dax
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