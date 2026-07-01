Atelier cuisine en famille Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax
mercredi 15 juillet 2026 · Moulin de Bénesse-lès-Dax · Bénesse-lès-Dax
Informations pratiques
Bénesse-lès-Dax
Atelier cuisine en famille
Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax Landes
Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-15 13:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Mettez la main à la pâte lors d’un atelier cuisine convivial et préparez une recette en famille.
Pendant que votre préparation lève, partez à la découverte du moulin grâce à une visite guidée adaptée à tous les âges.
Le temps de la cuisson, amusez-vous avec le chasse au trésor sonore Vira & Vasa.
Enfin, savourez votre création lors d’un déjeuner sur place.
Sur réservation .
Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 93 65 63 moulin@benesse-les-dax.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cuisine en famille
L’événement Atelier cuisine en famille Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grand Dax
À voir aussi à Bénesse-lès-Dax (Landes)
- Atelier Enfant fabrication de moulin Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax 18 juillet 2026
- Nocturne du Moulin Festival Garçon la Note Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax 24 juillet 2026
- Concert Garçon la Note Moulin de Benesse Bénesse-lès-Dax 24 juillet 2026
- Atelier cuisine en famille Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax 29 juillet 2026
- Atelier enfant galette à la farine de maïs Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax 1 août 2026