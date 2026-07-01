Atelier cuisine en famille Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax

Informations pratiques

Bénesse-lès-Dax

Atelier cuisine en famille

Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax Landes

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-15 13:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Mettez la main à la pâte lors d’un atelier cuisine convivial et préparez une recette en famille.

Pendant que votre préparation lève, partez à la découverte du moulin grâce à une visite guidée adaptée à tous les âges.

Le temps de la cuisson, amusez-vous avec le chasse au trésor sonore Vira & Vasa.

Enfin, savourez votre création lors d’un déjeuner sur place.

Sur réservation .

Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 93 65 63 moulin@benesse-les-dax.fr

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English : Atelier cuisine en famille

L’événement Atelier cuisine en famille Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grand Dax