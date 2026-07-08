Atelier Enfant girouette Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax
samedi 29 août 2026 · Moulin de Bénesse-lès-Dax · Bénesse-lès-Dax
Informations pratiques
Bénesse-lès-Dax
Atelier Enfant girouette
Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Au cours d’un atelier ludique, découvre le moulin à travers une visite adaptée aux enfants
Fabrique et personnalise ensuite ta propre girouette.
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Sur réservation .
Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 93 65 63 moulin@benesse-les-dax.fr
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English : Atelier Enfant girouette
L’événement Atelier Enfant girouette Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grand Dax
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