Atelier Enfant girouette Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax

Informations pratiques

Bénesse-lès-Dax

Atelier Enfant girouette

Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Au cours d’un atelier ludique, découvre le moulin à travers une visite adaptée aux enfants

Fabrique et personnalise ensuite ta propre girouette.

Pour les enfants de 7 à 12 ans

Sur réservation .

Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 93 65 63 moulin@benesse-les-dax.fr

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English : Atelier Enfant girouette

L’événement Atelier Enfant girouette Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grand Dax