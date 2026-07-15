Atelier enfant fabrication de moulin Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax
samedi 15 août 2026 · Moulin de Bénesse-lès-Dax · Bénesse-lès-Dax
Informations pratiques
Bénesse-lès-Dax
Atelier enfant fabrication de moulin
Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 Route de la Sablière Bénesse-lès-Dax Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 12:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Au cours d’un atelier ludique, découvre le moulin à travers une visite adaptée aux enfants
Fabrique ton propre moulin et repars avec ta création personnalisée
Pour les enfants de 7 à 13 ans
Sur réservation .
Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 Route de la Sablière Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 93 65 63 moulin@benesse-les-dax.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier enfant fabrication de moulin
L’événement Atelier enfant fabrication de moulin Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grand Dax
À voir aussi à Bénesse-lès-Dax (Landes)
- Atelier cuisine en famille Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax 15 juillet 2026
- Atelier Enfant fabrication de moulin Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax 18 juillet 2026
- Nocturne du Moulin Festival Garçon la Note Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax 24 juillet 2026
- Concert Garçon la Note Moulin de Benesse Bénesse-lès-Dax 24 juillet 2026
- Soirée Champêtre au Moulin Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax 25 juillet 2026