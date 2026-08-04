Commedia dell’Arte Arlequin trahi ! ou La Bonne Mère Route de la Sablière Bénesse-lès-Dax

mercredi 19 août 2026 · Route de la Sablière · Bénesse-lès-Dax

Informations pratiques

Bénesse-lès-Dax

Commedia dell’Arte Arlequin trahi ! ou La Bonne Mère

Route de la Sablière Moulin Bénesse-lès-Dax Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19 21:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Spectacle de Commedia Dell’Arte, en extérieur , sur tréteaux avec masques, combats d’escrime et acrobaties.

A savourer en famille.

Arlequin trahi ! ou La Bonne Mère .

Route de la Sablière Moulin Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 54 18 patricia.bueno-havez@orange.fr

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English : Commedia dell’Arte Arlequin trahi ! ou La Bonne Mère

L’événement Commedia dell’Arte Arlequin trahi ! ou La Bonne Mère Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Grand Dax