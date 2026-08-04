Commedia dell’Arte Arlequin trahi ! ou La Bonne Mère Route de la Sablière Bénesse-lès-Dax
mercredi 19 août 2026 · Route de la Sablière · Bénesse-lès-Dax
Informations pratiques
Bénesse-lès-Dax
Commedia dell’Arte Arlequin trahi ! ou La Bonne Mère
Route de la Sablière Moulin Bénesse-lès-Dax Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19 21:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Spectacle de Commedia Dell’Arte, en extérieur , sur tréteaux avec masques, combats d’escrime et acrobaties.
A savourer en famille.
Arlequin trahi ! ou La Bonne Mère .
Route de la Sablière Moulin Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 54 18 patricia.bueno-havez@orange.fr
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English : Commedia dell’Arte Arlequin trahi ! ou La Bonne Mère
L’événement Commedia dell’Arte Arlequin trahi ! ou La Bonne Mère Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Grand Dax
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