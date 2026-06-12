Concert Garçon, la Note ! Clinic Rodéo Chez Mouss Courtois-sur-Yonne lundi 3 août 2026.

Courtois-sur-Yonne

Concert Garçon, la Note ! Clinic Rodéo

Chez Mouss 1 Rue Voltaire Courtois-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Concert Garçon, la Note ! Clinic Rodéo, garage rock. .

Chez Mouss 1 Rue Voltaire Courtois-sur-Yonne 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 09

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English : Concert Garçon, la Note ! Clinic Rodéo

L’événement Concert Garçon, la Note ! Clinic Rodéo Courtois-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)