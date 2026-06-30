Concert Garçon la Note Place du Mirailh Dax
Concert Garçon la Note Place du Mirailh Dax mardi 30 juin 2026.
Dax
Concert Garçon la Note
Place du Mirailh Chez Mélissa Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 21:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Di Me Lo Tu
Dimelotu est un duo franco-chilien formé par Marcos Alvarez et Margaux Vannicatte. Leur musique mêle compositions originales et reprises inspirées des musiques d’Amérique latine. Entre rythmes de zamba, bolero, cumbia et sonorités du folklore latino-américain, Dimelotu propose un concert chaleureux et vivant, porté par les voix, les guitares et les percussions. Le duo invite le public à voyager entre traditions et chansons actuelles, dans une ambiance conviviale et festive. .
Place du Mirailh Chez Mélissa Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Garçon la Note
L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Grand Dax
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