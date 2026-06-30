Concert Garçon la Note Place du Mirailh Dax

Dax

Concert Garçon la Note

Place du Mirailh Chez Mélissa Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 21:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Di Me Lo Tu

Dimelotu est un duo franco-chilien formé par Marcos Alvarez et Margaux Vannicatte. Leur musique mêle compositions originales et reprises inspirées des musiques d’Amérique latine. Entre rythmes de zamba, bolero, cumbia et sonorités du folklore latino-américain, Dimelotu propose un concert chaleureux et vivant, porté par les voix, les guitares et les percussions. Le duo invite le public à voyager entre traditions et chansons actuelles, dans une ambiance conviviale et festive. .

Place du Mirailh Chez Mélissa Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Grand Dax