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Concert Garçon la Note Oste Dax

Concert Garçon la Note Oste Dax

Concert Garçon la Note Oste Dax jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Oste
Adresse
9 rue de Borda
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Dax

Concert Garçon la Note

Oste 9 rue de Borda Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Yumeiji

Yumeji évoque un voyage onirique, un lieu où l’on erre entre rêve et réalité.   .

Oste 9 rue de Borda Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 10 50 

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Grand Dax

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