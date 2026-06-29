Concert Garçon la Note Oste Dax

Dax

Concert Garçon la Note

Oste 9 rue de Borda Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Yumeiji

Yumeji évoque un voyage onirique, un lieu où l’on erre entre rêve et réalité. .

Oste 9 rue de Borda Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 10 50

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Grand Dax