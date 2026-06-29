Concert Garçon la Note Oste Dax
Concert Garçon la Note Oste Dax jeudi 9 juillet 2026.
Dax
Concert Garçon la Note
Oste 9 rue de Borda Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Yumeiji
Yumeji évoque un voyage onirique, un lieu où l’on erre entre rêve et réalité. .
Oste 9 rue de Borda Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 10 50
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English : Concert Garçon la Note
L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Grand Dax
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