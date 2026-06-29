Concert Garçon la Note O’Bistrot Baignots Dax
Concert Garçon la Note O’Bistrot Baignots Dax vendredi 10 juillet 2026.
Dax
Concert Garçon la Note
O’Bistrot Baignots 29 av Milliès-lacroix Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Snap Jazz
SNAP JAZZ Quartet rassemble quatre musiciens passionnés autour d’une même envie partager le plaisir du jazz dans une ambiance chic, chaleureuse et conviviale. Initialement formé en quintet, le groupe s’est affiné en quartet et propose aujourd’hui un voyage musical élégant entre grands standards de Jazz, Swing, Bossa Nova et chansons plus actuelles revisitées avec finesse. La voix suave et expressive de Sylvia ALVAREZ s’allie aux harmonies raffinées de Gérard LUC aux claviers, aux envolées lyriques de Michel LESGOURGUES au saxophone, et au groove subtil de Pascal LACOUTURE à la batterie. .
O’Bistrot Baignots 29 av Milliès-lacroix Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Garçon la Note
L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 29 juin 2026
- Visite guidée Splendid et Thermes RDV Office de Tourisme Dax 29 juin 2026
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 29 juin 2026
- Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax 30 juin 2026
- Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax 30 juin 2026