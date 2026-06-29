Concert Garçon la Note O’Bistrot Baignots Dax

Dax

Concert Garçon la Note

O’Bistrot Baignots 29 av Milliès-lacroix Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Snap Jazz

SNAP JAZZ Quartet rassemble quatre musiciens passionnés autour d’une même envie partager le plaisir du jazz dans une ambiance chic, chaleureuse et conviviale. Initialement formé en quintet, le groupe s’est affiné en quartet et propose aujourd’hui un voyage musical élégant entre grands standards de Jazz, Swing, Bossa Nova et chansons plus actuelles revisitées avec finesse. La voix suave et expressive de Sylvia ALVAREZ s’allie aux harmonies raffinées de Gérard LUC aux claviers, aux envolées lyriques de Michel LESGOURGUES au saxophone, et au groove subtil de Pascal LACOUTURE à la batterie. .

O’Bistrot Baignots 29 av Milliès-lacroix Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Grand Dax