Concert Garçon la Note Chez Nous French Pub Dax

Dax

Concert Garçon la Note

Chez Nous French Pub 8 cours Galliéni Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Space Dophin

Space Dolphin est un duo Électro organique avec cuivres, boîtes à rythmes et synthétiseurs. Le projet vient de la volonté de deux amis aux parcours similaires de mélanger les différents styles qui ont marqués leur vie de musiciens, le jazz, la musique classique, l’électro ou encore l’afro-beat. Influencés par des artistes comme Erik Truffaz, Jaga Jazzist, Amon Tobin, Seekae ou encore Floating Points, les Space Dolphin délivrent un live instrumental percutant avec comme seules paroles les chants de lointaines créatures marines surgissants au détour de leurs compositions. Un voyage depuis les abysses vers les profondeurs cosmiques où la trompette et le trombone planent sur un océan électronique, comme les dauphins au dessus des eaux déchaînées. .

Chez Nous French Pub 8 cours Galliéni Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax