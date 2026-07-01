Cinéma en plein air Papi sitter Fronton Dax
mardi 28 juillet 2026 · Fronton · Dax
Informations pratiques
Dax
Cinéma en plein air Papi sitter
Fronton 117 rue des Ecoles Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 22:00:00
fin : 2026-07-27 00:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Comédie familiale avec Franck Dubosc.
Comédie familiale de 2020 avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal et Camille Aguilar (durée 1h30)
La jeune Camille, censée réviser son bac, est confiée à son grand-père André, gendarme psychorigide à la retraite. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boîtes de nuit pas très fréquentable, débarque à l’improviste !
La cohabitation entre les papis s’avère compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l’a
décidé…
Chaises sur place (vous pouvez amener votre pique-nique et vos transats).
En cas de mauvais temps, repli à la salle polyvalente .
Fronton 117 rue des Ecoles Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 bibliotheque.narrosse@orange.fr
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English : Cinéma en plein air Papi sitter
Family comedy with Franck Dubosc.
L’événement Cinéma en plein air Papi sitter Dax a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Grand Dax
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