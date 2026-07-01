Cinéma en plein air Papi sitter Fronton Dax

Informations pratiques

Dax

Cinéma en plein air Papi sitter

Fronton 117 rue des Ecoles Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 22:00:00

fin : 2026-07-27 00:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Comédie familiale avec Franck Dubosc.

Comédie familiale de 2020 avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal et Camille Aguilar (durée 1h30)

La jeune Camille, censée réviser son bac, est confiée à son grand-père André, gendarme psychorigide à la retraite. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boîtes de nuit pas très fréquentable, débarque à l’improviste !

La cohabitation entre les papis s’avère compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l’a

décidé…

Chaises sur place (vous pouvez amener votre pique-nique et vos transats).

En cas de mauvais temps, repli à la salle polyvalente .

Fronton 117 rue des Ecoles Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 bibliotheque.narrosse@orange.fr

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English : Cinéma en plein air Papi sitter

Family comedy with Franck Dubosc.

L’événement Cinéma en plein air Papi sitter Dax a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Grand Dax