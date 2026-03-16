Concert Garçon la Note ! Cavavin Dax

Dax

Concert Garçon la Note !

Cavavin 18 Rue de la Halle Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Kamino

Kamino, c’est avant tout une rencontre de trois passionnés de musique, qui ont fusionné leurs styles pour créer un son unique et envoûtant. Avec un chanteur-guitariste aux racines flamenca, un bassiste rock et un batteur/percussionniste issu du classique, le groupe navigue entre les genres et les cultures pour vous offrir une expérience musicale inoubliable. Avec un répertoire de reprises et de compositions originales, Kamino offre des sonorités qui allient la tradition flamenca à la modernité pop rock, créant une musique caliente et pleine de vie qui vous fera vibrer et danser! .

Cavavin 18 Rue de la Halle Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Garçon la Note !

L’événement Concert Garçon la Note ! Dax a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Grand Dax