Concert Garçon, la Note ! Doppler Effect Bar éphémère Gron

Gron

Concert Garçon, la Note ! Doppler Effect

Bar éphémère 5 Rue des Salcys Gron Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Composé de trois musiciens expérimentés, ce power trio revisite avec énergie les grands classiques de la pop et du rock. De The Police à Toto, en passant par Stevie Wonder, Jimi Hendrix, John Mayer, Robben Ford, Keziah Jones ou encore The Beatles, le groupe enchaîne les titres emblématiques qui ont marqué plusieurs générations. Un concert dynamique et convivial, idéal pour partager un moment musical au son de standards incontournables. .

Bar éphémère 5 Rue des Salcys Gron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 48 43

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English : Concert Garçon, la Note ! Doppler Effect

L’événement Concert Garçon, la Note ! Doppler Effect Gron a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)