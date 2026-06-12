Concert Garçon, la Note ! Jewly Bar éphémère Villiers-Louis
Concert Garçon, la Note ! Jewly Bar éphémère Villiers-Louis vendredi 10 juillet 2026.
Villiers-Louis
Concert Garçon, la Note ! Jewly
Bar éphémère 8 Rue de la République Villiers-Louis Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Concert Garçon, la Note ! Jewly, rock .
Bar éphémère 8 Rue de la République Villiers-Louis 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 97 51 12
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English : Concert Garçon, la Note ! Jewly
L’événement Concert Garçon, la Note ! Jewly Villiers-Louis a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)