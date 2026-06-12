Concert Garçon, la Note ! Jewly Bar éphémère Villiers-Louis vendredi 10 juillet 2026.

Villiers-Louis

Concert Garçon, la Note ! Jewly

Bar éphémère 8 Rue de la République Villiers-Louis Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Concert Garçon, la Note ! Jewly, rock .

Bar éphémère 8 Rue de la République Villiers-Louis 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 97 51 12

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English : Concert Garçon, la Note ! Jewly

L’événement Concert Garçon, la Note ! Jewly Villiers-Louis a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)