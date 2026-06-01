Concert Garçon, la Note ! Les Gars de Passage Bar éphémère Marsangy lundi 29 juin 2026.

Marsangy

Concert Garçon, la Note ! Les Gars de Passage

Bar éphémère 30 Grande Rue Marsangy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 21:00:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Les Gars de Passage proposent une folk bohème chaleureuse et conviviale, portée par deux guitares, des percussions et des textes en français mêlant poésie, voyage et esprit festif. Fondé par Anthony Cheminot, Bruno Secorro et Gaëtan Lerat (guitariste du groupe Karpatt), le trio, devenu quatuor avec l’arrivée du bassiste Cédric Psaïla, invite le public à partager un univers authentique et généreux au fil de compositions originales. .

Bar éphémère 30 Grande Rue Marsangy 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 97 84 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Garçon, la Note ! Les Gars de Passage

L’événement Concert Garçon, la Note ! Les Gars de Passage Marsangy a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)