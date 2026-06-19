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Concert Garçon la Note La Ruche Mées

Concert Garçon la Note La Ruche Mées

Concert Garçon la Note La Ruche Mées mercredi 5 août 2026.

Lieu
La Ruche
Adresse
324 rue du Marensin
Ville
40990 Mées
Département
Landes
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Mées

Concert Garçon la Note

La Ruche 324 rue du Marensin Mées Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

The White Socks

The White Socks est un groupe de reprises rock basé à Bordeaux au répertoire festif, énergique et dansant. Un Bal Rock composé des meilleurs standards Rock depuis les années 60 . The White Socks Chant, batterie, guitare et guitare électrique est le groupe Parfait qui s’adapte à vos envies que ce soit en intérieur ou extérieur. guitare électrique est le groupe Parfait qui s’adapte à vos envies que ce soit en intérieur ou extérieur   .

La Ruche 324 rue du Marensin Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Mées a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax

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