Concert Garçon la Note La Ruche Mées
Concert Garçon la Note La Ruche Mées mercredi 5 août 2026.
Mées
Concert Garçon la Note
La Ruche 324 rue du Marensin Mées Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
The White Socks
The White Socks est un groupe de reprises rock basé à Bordeaux au répertoire festif, énergique et dansant. Un Bal Rock composé des meilleurs standards Rock depuis les années 60 . The White Socks Chant, batterie, guitare et guitare électrique est le groupe Parfait qui s’adapte à vos envies que ce soit en intérieur ou extérieur. guitare électrique est le groupe Parfait qui s’adapte à vos envies que ce soit en intérieur ou extérieur .
La Ruche 324 rue du Marensin Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Garçon la Note
L’événement Concert Garçon la Note Mées a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax
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