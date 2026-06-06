Spectacle hispano-landais Domaine El Campo Mées

Mées

Spectacle hispano-landais

Domaine El Campo 1011 route de Constantine Mées Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Venez partager au Campo un moment d’équitation basé sur la culture ibérique.

L’attitude des chevaux et cavaliers vous permettront de voir des tableaux différents tels que la haute école, le cajeton, la garoche, le carrousel, la maniabilité du bétail, démonstration de course landaise, …

L’élégance des danseuses Sévillanes viendront compléter le spectacle.

Dès 18h30, animations gratuites et visite des écuries, jeux à disposition dans le parc.

19h30 repas tapas hispaniques

21h spectacle

Réservation au guichet de l’Office de Tourisme ou en ligne. .

Domaine El Campo 1011 route de Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle hispano-landais

L’événement Spectacle hispano-landais Mées a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Grand Dax