Concert Garçon, la Note ! Mellis & The Swing Lovers Bar éphémère Saligny jeudi 27 août 2026.

Saligny

Concert Garçon, la Note ! Mellis & The Swing Lovers

Bar éphémère 61 Grande Rue Saligny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Mellis puise son inspiration dans le swing, le jazz vocal et les sonorités manouches. Influencée par Norah Jones, Diana Krall et les grandes voix du jazz, elle propose un univers élégant et chaleureux. Accompagnée de ses Swing Lovers, elle revisite les standards avec finesse, entre swing, glamour rétro et improvisation, portée par des musiciens talentueux et une présence scénique pleine de charme. .

Bar éphémère 61 Grande Rue Saligny 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 97 84 71

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English : Concert Garçon, la Note ! Mellis & The Swing Lovers

L’événement Concert Garçon, la Note ! Mellis & The Swing Lovers Saligny a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)