Concert Garçon, la Note ! Petite Musique Rue de Bourienne Marsangy vendredi 28 août 2026.

Marsangy

Concert Garçon, la Note ! Petite Musique

Rue de Bourienne Bar éphémère Marsangy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Sur le chemin de son 8ème album au printemps 2027, le duo fraternel Petite Musique donne toujours à entendre et danser sa folk sauvage et mélodique au verbe haut, véritable trad de création sans machins ni machines.

Deux voix, deux langues, le français viscéral et le provençal organique, embarquées avec guitare et violon pour de belles heures à partager en vrai à chaque escale. .

Rue de Bourienne Bar éphémère Marsangy 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 93 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Garçon, la Note ! Petite Musique

L’événement Concert Garçon, la Note ! Petite Musique Marsangy a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)